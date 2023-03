Projection de film canadien Institut Français d’Indonésie Gondangdia Catégorie d’Évènement: Gondangdia

Projection de film canadien Institut Français d’Indonésie, 16 mars 2023, Gondangdia. Projection de film canadien Jeudi 16 mars, 19h30 Institut Français d’Indonésie Inscription via RSVP Bootlegger

Drame

1h21

En français avec sous-titres en anglais

L’ambitieuse Mani a quitté sa maison il y a plusieurs années pour devenir avocate. Après avoir reçu ce titre, elle décide de revenir dans sa communauté autochtone, dans l’espoir de faire bouger des choses. En effet, celle-ci est déterminée à faire cesser les lois désuètes qui règnent sur la réserve. En ce sens, elle proposera un référendum pour notamment mettre fin à la prohibition de l’alcool. Ce geste va la faire entrer en conflit directement avec Laura, une femme blessée qui vit de la vente illégale d’alcool. Les deux femmes s’affronteront en tentant de prendre en main leur propre destin, pour le meilleur et le pire. Institut Français d’Indonésie Jalan Thamrin 20 Jakarta Gondangdia 10350 RW 04 [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/Francophonie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

