Projection film belge Institut Français d'Indonésie Gondangdia

Projection film belge Institut Français d’Indonésie, 16 mars 2023, Gondangdia. Projection film belge Jeudi 16 mars, 16h00 Institut Français d’Indonésie Inscription via RSVP Tintin et le mystère de la momie Rascar Capac et discussion avec le réalisateur

Documentaire

50 minutes

En français avec sous-titres en anglais

Apparue dans l’album d’Hergé Les 7 boules de cristal (1948), la momie amérindienne Rascar Capac a marqué des générations de lecteurs. Pour dessiner la terrifiante créature qui effraie Milou, le dessinateur belge s’est probablement inspiré d’une momie présentée, dans les années 1920, lors de la première grande exposition précolombienne organisée par le musée du Cinquantenaire de Bruxelles. Archéologue et conservateur de la collection Amérique du musée Art & Histoire (nouveau nom de l’établissement), Serge Lemaitre se lance dans une passionnante enquête pour reconstituer l’histoire de l’une des momies de sa réserve, enregistrée sous le numéro d’inventaire AAM5939. Aidé par l’archéologue Caroline Tilleux, il donne le coup d’envoi des investigations scientifiques qui vont les mener de Bruxelles au musée de l’Homme à Paris, jusqu’à Cuzco et Lima au Pérou, et Arica au Chili. Institut Français d’Indonésie Jalan Thamrin 20 Jakarta Gondangdia 10350 RW 04 [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/Francophonie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-16T10:00:00+01:00 – 2023-03-16T12:00:00+01:00

©Institut Français d'Indonésie

