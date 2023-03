Soirée de discussion « le français une porte d’entrée vers les études » Institut Français d’Indonésie Gondangdia Catégorie d’Évènement: Gondangdia

Soirée de discussion « le français une porte d'entrée vers les études » Mercredi 15 mars, 18h00 Institut Français d'Indonésie

Parler français : une porte d’entrée vers les études supérieures et les recherches Venez assister aux échanges inspirants et retours d’expériences du représentant de l’École française d’Extrême-Orient d’Indonésie et d’une alumni de l’Université Bretagne Sud (UBS) à Vannes qui travaillent actuellement pour l’entreprise franco-tunisienne, SELT Marine Group. Lors de cette table-ronde, vous verrez dans quelle mesure la langue française offre des opportunités à des collaborations internationales dans le domaine universitaire et scientifique. Et surtout ne manquez pas les présentations sur les études supérieures des pays francophones ! Institut Français d’Indonésie Jalan Thamrin 20 Jakarta Gondangdia 10350 RW 04 [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/Francophonie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

