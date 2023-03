Projection de film suisse Institut Français d’Indonésie Gondangdia Catégorie d’Évènement: Gondangdia

Projection de film suisse Institut Français d’Indonésie, 15 mars 2023, Gondangdia. Projection de film suisse Mercredi 15 mars, 16h30 Institut Français d’Indonésie Inscription via RSVP Ma vie de Courgette

Animation

65 minutes

En français avec sous-titres en anglais

Courgette c’est un surnom un peu bizarre, mais forcément on y tient quand c’est votre mère qui vous l’a donné et qu’elle vient de mourir par accident. Au Foyer des Fontaines où il arrive, Courgette va faire la connaissance d’autres enfants un peu comme lui, parfois durs au dehors mais tendres à l’intérieur. Avoir une bande de copains, parler de la vie et faire des blagues, il y en a des choses à découvrir et à apprendre. Et pourquoi pas, même, être heureux ! Institut Français d’Indonésie Jalan Thamrin 20 Jakarta Gondangdia 10350 RW 04 [{« type »: « link », « value »: « http://linktr.ee/Francophonie »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T10:30:00+01:00 – 2023-03-15T11:30:00+01:00

2023-03-15T10:30:00+01:00 – 2023-03-15T11:30:00+01:00 ©Institut Français d’Indonésie

Détails Catégorie d’Évènement: Gondangdia Autres Lieu Institut Français d'Indonésie Adresse Jalan Thamrin 20 Jakarta Ville Gondangdia Lieu Ville Institut Français d'Indonésie Gondangdia

Institut Français d'Indonésie Gondangdia https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gondangdia/

Projection de film suisse Institut Français d’Indonésie 2023-03-15 was last modified: by Projection de film suisse Institut Français d’Indonésie Institut Français d'Indonésie 15 mars 2023 Gondangdia Institut Français d'Indonésie Gondangdia

Gondangdia