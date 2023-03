Soirée tunisienne Institut Français d’Indonésie Gondangdia Catégorie d’Évènement: Gondangdia

Soirée tunisienne Mardi 14 mars, 17h00 Institut Français d'Indonésie Projection de deux films tunisiens

Hedi, un vent de liberté

Drame romantique

1 heure 28 minutes

En dialecte tunisien avec sous-titres en anglais

Kairouan en Tunisie, peu après le printemps arabe. Hedi est un jeune homme sage et réservé. Passionné de dessin, il travaille sans enthousiasme comme commercial. Bien que son pays soit en pleine mutation, il reste soumis aux conventions sociales et laisse sa famille prendre les décisions à sa place. Alors que sa mère prépare activement son mariage, son patron l’envoie à Mahdia à la recherche de nouveaux clients. Hedi y rencontre Rim, animatrice dans un hôtel local, femme indépendante dont la liberté le séduit. Pour la première fois, il est tenté de prendre sa vie en main. Couscous, les graines de la dignité

Documentaire

1 heure

En dialecte tunisien avec sous-titres en anglais

Le couscous constitue la base alimentaire de l'ensemble des populations du Maghreb. En se concentrant sur les conditions politiques, sociales, économiques et écologiques de fabrication et de préparation du couscous, Couscous : les graines de la dignité essaie de montrer que la question alimentaire est au cœur des problématiques liées à la dignité humaine : sans la souveraineté alimentaire, la dignité, qui est une demande de la Révolution de 2011, n'est qu'un abus de langage.

2023-03-14T11:00:00+01:00 – 2023-03-14T15:00:00+01:00

2023-03-14T11:00:00+01:00 – 2023-03-14T15:00:00+01:00 ©Institut Français d’Indonésie

