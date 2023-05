Concert à l’Institut français de Thuringe Institut français de Thuringe, 21 juin 2023, Erfurt.

Concert à l’Institut français de Thuringe Mercredi 21 juin, 15h00 Institut français de Thuringe

Cette année, l´Institut français de Thuringe invite deux groupes de musique français à la dixième édition de la Fête de la musique organisée à Gera le 21 juin à partir de 15h. Venez découvrir le groupe de blues Robespierre et la slameuse Maddly, tous deux de Saint-Denis, ville jumelle de Gera. En partenariat avec Musik für Gera e.V., la ville de Saint-Denis et le Fonds citoyen franco-allemand. Plus d’informations ici.

Institut français de Thuringe Regierungsstraße 73 99084 Erfurt Erfurt 99084 Altstadt Thuringe [{« link »: « https://www.institutfrancais.de/fr/thueringen »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

2023-06-21T15:00:00+02:00 – 2023-06-21T23:00:00+02:00

©IFA