Festival de films francophones Institut français de Madagascar, 25 mars 2023, Antananarivo. Festival de films francophones Samedi 25 mars, 10h00 Institut français de Madagascar Entrée libre ?? Dans le cadre de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 2023, l’Ifm Madagascar en collaboration avec l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la Représentation de l’OIF – océan Indien et le Haut-commissariat du Canada en Afrique du Sud présentent le Festival de films francophones.

? 5 films ? GRATUIT ? Ifm Madagascar ? 25/03/2023 ⏰ 10h00 Institut français de Madagascar 14 avenue de l’Indépendance – Analakely – Antananarivo Antananarivo 101 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-25T08:00:00+01:00 – 2023-03-25T17:00:00+01:00

