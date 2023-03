Soirée Littéraire Institut Français de Lettonie Riga Catégorie d’Évènement: Riga

Soirée Littéraire Institut Français de Lettonie, 15 mars 2023, Riga. Soirée Littéraire Mercredi 15 mars, 18h00 Institut Français de Lettonie Entrée Libre sur inscription Dans le cadre du mois de la Francophonie en Lettonie, l’Institut français, en partenariat avec le mensuel Avīzes Nosaukums, organise une soirée littéraire le mercredi 15 mars à partir de 18h00. Au programme : lecture d’extraits d’œuvres françaises, lettones et ukrainiennes, pause musicale et « open mic » durant lequel chacun pourra partager ses extraits littéraires préférés ou ses propres écrits ! Cette soirée sera animée par Valters Liberts, avec comme invités les auteurs Jānis Joņevs, Dagnija Dreika, Patrīcija Keiša, Guntis Kursišs, Anton Beraber ainsi que tous les amateurs de littérature ! Lieu du rendez-vous : médiathèque de l’Institut français de Lettonie, 9 boulevard Rainis, à Riga. Institut Français de Lettonie Raina bulvaris 9, Riga Riga LV-1050 Centrs Vidzeme https://www.institut-francais.lv/fr/ https://www.facebook.com/if.lettonie/;https://twitter.com/if_lettonie;https://www.instagram.com/if_lettonie/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.institut-francais.lv/fr/v_events/soiree-litteraire/#/ »}] [{« link »: « https://www.institut-francais.lv/fr/v_events/soiree-litteraire/#/ »}] Institut Français de Lettonie Entrée libre, Accessibilité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

