CARTE BLANCHE À HYPNOTIC DISCOTHÈQUE Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem, 22 juin 2023, Jérusalem.

CARTE BLANCHE À HYPNOTIC DISCOTHÈQUE Jeudi 22 juin, 22h00 Institut français de Jérusalem – Romain Gary

Jeudi 22 juin 2023

À partir de 22h

Dans les locaux de l’Institut français de Jérusalem – Romain Gary, situés au 35 rue Hillel à Jérusalem

Pour clôturer sa série d’événements et pour vous faire découvrir l’Institut français de Jérusalem – Romain Gary invite Hypnotic Discothèque pour une soirée carte blanche. Hyponitic Discothèque nous concocte à l’occasion un programme avec plusieurs DJ locaux et des animations visuelles et sonores.

Venez faire la fête avec nous !

Tarif d’entrée : 50 ₪

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/648962623677

FREE HAND TO HYPNOTIC DISCOTHÈQUE

Thursday, June 22, 2023

Starting at 10pm

At the French Institute of Jerusalem – Romain Gary, 35 Hillel Street, Jerusalem

To close its series of events, the French Institute of Jerusalem – Romain Gary invites Hypnotic Discothèque for a carte blanche evening. For the occasion, Hypnotic Discothèque is concocting a program featuring several local DJs and visual and audio entertainment.

Come and party with us!

Entry : 50 ₪

Reservation : https://www.eventbrite.fr/e/648962623677

Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem, rue Hillel 35 Jérusalem נחלת שבעה נפת ירושלים District de Jérusalem [{« data »: {« author »: « Institut franu00e7ais de Ju00e9rusalem – Romain Gary », « cache_age »: 86400, « description »: « JEUDI 22 JUIN u2013 ROMAIN GARY COMMENCE SA MUE », « type »: « rich », « title »: « ROMAIN GARY COMMENCE SA MUE », « thumbnail_url »: « https://img.evbuc.com/https%3A%2F%2Fcdn.evbuc.com%2Fimages%2F527800099%2F1195646293643%2F1%2Foriginal.20230602-124605?w=1000&auto=format%2Ccompress&q=75&sharp=10&rect=0%2C54%2C422%2C211&s=ec7ffb09b9b5645d846ca881acee2d8c », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.eventbrite.com/e/romain-gary-commence-sa-mue-tickets-648962623677 », « thumbnail_height »: 500, « thumbnail_width »: 1000, « options »: {« _as_checkout_form »: {« label »: « As checkout form », « value »: false}, « card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « provider_name »: « Eventbrite »}, « link »: « https://www.eventbrite.fr/e/648962623677 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-22T21:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:30:00+02:00

2023-06-22T21:00:00+02:00 – 2023-06-22T22:30:00+02:00