Nous sommes très heureux de vous annoncer la rencontre avec Eli-Gilbert Ben Zaken, celui qui a apporté une reconnaissance mondiale aux vins israéliens.

Lors de cette rencontre, il proposera une initiation à l’œnologie avec la dégustation de cinq vins blanc, rosé, rouge de ses domaines vinicoles : Domaine du Castel et Raz’iel.

Jeudi 22 juin 2023

À 19h

Dans les locaux de l’Institut français de Jérusalem – Romain Gary situés au 35, rue Hillel à Jérusalem

En 1988, presque par hasard, Eli-Gilbert Ben Zaken a planté le premier vignoble moderne des collines de Judée, dans l’arrière-cour de sa maison à Ramat Raziel, à une vingtaine de kilomètres de Jérusalem. De par son travail et sa persévérance, il a souhaité montrer que les terres israéliennes peuvent produire d’excellents vins et ainsi côtoyer les plus grands noms du secteur vinicole. Il a notamment apporté une reconnaissance aux vins israéliens par la qualité de ses rouges de style bordelais et de ses blancs de style bourguignon. En 2017, Eli Gilbert Ben Zaken fonde le deuxième domaine vinicole de la famille dans l’appellation Collines de Judée – Cave RAZ’IEL. Au cours de ces vingt-cinq dernières années, le Domaine du Castel a été l’un des acteurs majeurs dans la révolution qualitative du vin israélien.

Dégustation de 5 vins cashers :

La Vie blanc du Castel 2022

La Vie rouge du Castel 2021

Rosé du Castel 2022

Petit Castel 2021

RAZI’EL 2020

Tarif d’entrée : 150 / 125 ₪ pour les abonnés de la médiathèque et les étudiants de l’IFJ Romain Gary

En français, traduction simultanée en hébreu, ou en anglais selon la demande

Réservation : https://www.eventbrite.fr/e/648962623677

OENOLOGY AT ROMAIN GARY

We are delighted to announce a meeting with Eli Gilbert Ben Zaken, the man who has brought worldwide recognition to Israeli wines. During this meeting, he will offer an introduction to oenology with the tasting of five white, rosé and red wines from his wineries: Domaine du Castel and Raz’iel Winery.

Thursday, June 22, 2023

At 7pm

At the French Institute of Jerusalem – Romain Gary, 35 Hillel Street, Jerusalem

In 1988, almost by chance, Eli Gilbert Ben Zaken planted the first modern vineyard in the Judean Hills, in the backyard of his home in Ramat Raziel, some twenty kilometers from Jerusalem. Through his hard work and perseverance, he wanted to show that Israeli soil can produce excellent wines, and thus rub shoulders with the biggest names in the wine industry. His Bordeaux-style reds and Burgundy-style whites have brought recognition to Israeli wines. In 2017, Eli Gilbert Ben Zaken founded the family’s second winery in Judean Hills appellation-RAZI’EL Winery. Over the past twenty-five years, Domaine du Castel has been one of the major players in the qualitative revolution of Israeli wine.

Tasting of 5 kosher wines :

La Vie blanc du Castel 2022

La Vie rouge du Castel 2021

Rosé du Castel 2022

Petit Castel 2021

RAZI’EL 2020

Entrance: 150 / 125 ₪ for library subscribers and IFJ Romain Gary students

Reservation: https://www.eventbrite.fr/e/648962623677

