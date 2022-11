Pourquoi célébrer le retour de la lumière en Hiver ? Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem Catégories d’évènement: Jerusalem

נפת ירושלים

Pourquoi célébrer le retour de la lumière en Hiver ? Institut français de Jérusalem – Romain Gary, 15 décembre 2022, Jérusalem. Pourquoi célébrer le retour de la lumière en Hiver ? Jeudi 15 décembre, 16h30 Institut français de Jérusalem – Romain Gary Le calendrier des fêtes des trois religions monothéistes (judaïsme, christianisme et islam) célèbre tout au long de l’année non seulement les textes sacrés mais aussi les grands cycles de la nature. Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem, rue Hillel 35 נחלת שבעה Jérusalem נפת ירושלים District de Jérusalem [{« link »: « mailto:ifjromaingary@gmail.com »}, {« link »: « https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STJNM6&mc=rI&s=fk84tl&u=BeSr&z=EBu4yeD& »}, {« link »: « https://www.ifjerusalem-romaingary.org/pourquoi-celebrer-le-retour-de-la-lumiere-en-hiver/ »}, {« link »: « https://www.ifjerusalem-romaingary.org/pourquoi-celebrer-le-retour-de-la-lumiere-en-hiver/?lang=he »}] Ces fêtes s’illustrent bien évidemment par des formes rituelles différentes, avec pour autant des traditions culturelles convergentes.L’Institut français de Jérusalem – Romain Gary vous invite à un événement familial pour découvrir ces histoires, partager les différentes traditions autour d’ateliers, écouter les contes et légendes associés aussi bien aux textes sacrés qu’au calendrier païen. L’IFJ – Romain Gary vous réserve de belles surprises autour d’histoires contées et ateliers avec le Moulin Doré ! DE 16H30 à 17H15 Contes et récits

DE 17H15 à 19H15 Ateliers et dégustations

Evénement familial pour parents et enfants ifjromaingary@gmail.com / T. 02 – 624 31 56 / 050-4004201 Pour plus d’info :

https://www.ifjerusalem-romaingary.org/pourquoi-celebrer-le-retour-de-la-lumiere-en-hiver/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-15T15:30:00+01:00

2022-12-15T18:15:00+01:00

Détails
Lieu Institut français de Jérusalem - Romain Gary
Adresse Jérusalem, rue Hillel 35
Ville Jérusalem

Jérusalem נפת ירושלים