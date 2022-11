HISTOIRE DE JÉRUSALEM … EN BANDE DESSINÉE ! Institut français de Jérusalem – Romain Gary, 1 décembre 2022, Jérusalem.

Entrée libre / Réservation conseillée

Rencontre avec Vincent Lemire, historien et directeur du Centre de recherche français à Jérusalem, à propos de la bande dessinée Histoire de Jérusalem de Vincent Lemire et Christophe Gaultier

Vincent Lemire est historien, il dirige le Centre de recherche français à Jérusalem. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la Ville sainte, dont Jérusalem : histoire d’une ville-monde (« Champs », Flammarion), Au pied du mur. Vie et mort du quartier maghrébin de Jérusalem (1187-1967) (« L’univers historique », Seuil).

Résumé de la bande dessinée :

Il y a 4 000 ans, Jérusalem était une petite bourgade isolée, perchée sur une ligne de crête entre la Méditerranée et le désert. Aujourd’hui, c’est une agglomération de presque un million d’habitants, qui focalise les regards et attire les visiteurs du monde entier.

Entre-temps, les monothéismes y ont été inventés, les plus grands conquérants s’en sont emparé, les plus grands empires s’y sont affrontés. Tour à tour égyptienne, perse, juive, grecque, romaine, byzantine, arabe, croisée, mamelouke, ottomane, anglaise, jordanienne, israélienne et palestinienne, Jérusalem est au cœur des intérêts et des passions du monde. Berceau du judaïsme, du christianisme et de l’islam, elle est aujourd’hui une capitale spirituelle pour plus de la moitié de l’humanité.

En 10 chapitres, acteurs et témoins, célèbres ou anonymes, toutes celles et ceux qui ont arpenté Jérusalem au fil des siècles racontent ce mille-feuille d’influences composites. Rien n’est inventé : scènes et dialogues proviennent de plus de 200 sources publiées et d’archives inédites, pour donner chair à ce récit choral.

Avec la participation de Jul et Michel Kichka

