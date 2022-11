Rencontre avec le dessinateur Jul Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem Catégories d’évènement: Jerusalem

Rencontre avec le dessinateur Jul Institut français de Jérusalem – Romain Gary, 30 novembre 2022, Jérusalem. Rencontre avec le dessinateur Jul Mercredi 30 novembre, 16h30 Institut français de Jérusalem – Romain Gary

Entrée libre / Réservation conseillée

Rencontre avec Jul sur la genèse de son travail, ses engagements politiques et les enjeux du débat politique au travers de la bande dessinée. Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem, rue Hillel 35 נחלת שבעה Jérusalem נפת ירושלים District de Jérusalem Jul est un dessinateur emblématique, reconnu pour son utilisation de l'humour et du dessin qui lui permet de saisir brillamment notre époque. Il est un passionné de géopolitique qui mêle théories, expérience et anecdotes pour rendre compte du dessous des cartes du « soft-power » de l'Humour. Evénement en français et anglais Sans traduction simultanée ifjromaingary@gmail.com / T. 02 – 624 31 56 / 050-4004201

https://www.ifjerusalem-romaingary.org/rencontre-avec-le-dessinateur-jul/

