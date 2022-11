Examens TCF IRN et Canada / Ateliers de préparation Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem Catégories d’évènement: Jerusalem

Examens TCF IRN et Canada / Ateliers de préparation Institut français de Jérusalem – Romain Gary, 10 novembre 2022, Jérusalem. Examens TCF IRN et Canada / Ateliers de préparation 10 novembre – 22 décembre Institut français de Jérusalem – Romain Gary L’IFJ – antenne Romain Gary est centre d’examen pour le Test de connaissance du français (TCF). Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem, rue Hillel 35 נחלת שבעה Jérusalem נפת ירושלים District de Jérusalem [{« link »: « mailto:ifjromaingary@gmail.com »}, {« link »: « https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STJNM6&mc=rI&s=fk84tl&u=BeSr&z=EBu4yeD& »}, {« link »: « https://www.ifjerusalem-romaingary.org/examens-tcf-irn-et-canada-ateliers-de-preparation/ »}, {« link »: « https://www.ifjerusalem-romaingary.org/examens-tcf-irn-et-canada-ateliers-de-preparation/?lang=he »}] Le mercredi 30/11/22 – inscription à l’examen : 650₪ Ateliers de préparation pour TCF IRN les jeudis 10, 17, 24 novembre 2022 : 450 ₪ pour les 3 ateliers MODALITES D’INSCRIPTION A L’EXAMEN TCF IRN ou TCF Canada : 650 ₪ Ces frais doivent être payés en espèces au moment de l’inscription, au minimum un mois avant la date de passation du TCF. Ces frais ne sont pas remboursables sauf en cas d’annulation de TCF par l’Institut français de Jérusalem – Romain Gary. L’IFJ – Romain Gary se réserve le droit d’annuler une session si le nombre d’inscrits est insuffisant. Dans ce cas, les frais d’inscriptions peuvent être remboursés ou reportés pour la session suivante. Le niveau B1 du CERCL est requis pour réussir ce test. Pour participer à une prochaine session, contactez : ifjromaingary@gmail.com / Tél. 02-624 31 56 #2 / Whatsapp : 050-4004201 Pour plus d’information :

