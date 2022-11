Novembre Numérique à Romain Gary Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem Catégories d’évènement: Jerusalem

נפת ירושלים

Novembre Numérique à Romain Gary Institut français de Jérusalem – Romain Gary, 8 novembre 2022, Jérusalem. Novembre Numérique à Romain Gary 8 novembre – 5 décembre Institut français de Jérusalem – Romain Gary

Entrée libre / Réservation conseillée

L’Institut français de Jérusalem – Romain Gary est très heureux de participer à cette fête internationale des cultures numériques du 8 novembre au 5 décembre. Institut français de Jérusalem – Romain Gary Jérusalem, rue Hillel 35 נחלת שבעה Jérusalem נפת ירושלים District de Jérusalem [{« link »: « https://app.getresponse.com/click.html?x=a62b&lc=STJNM6&mc=rI&s=fk84tl&u=BeSr&z=EBu4yeD& »}] Nous avons le plaisir de vous proposer une série d’événements destinés à promouvoir la création numérique. Atelier Dessins et Masques en réalité augmentée avec Salomé

Mardi 15 novembre

De 17h à 18h30 Retrouvons-nous pour la clôture festive : Lundi 28 novembre

De 18h à 21h Exposition interactive en réalité augmentée LIVELYY, par Guillaumit.Dans cette création à l’univers géométrique et coloré, Guillaumit traite avec humour et absurde, des sujets contemporains. Cette fresque s’est construite sur le thème de notre rapport au vivant et à l’environnement. L’interactivité avec les spectateurs est au cœur de la démarche artistique de Guillaumit. Avec ce projet, elle se matérialise par une expérience vidéo-ludique en réalité augmentée. Venez découvrir les dessins et masques des enfants du Lycée français de Jérusalem et de l’IFJ – Romain Gary ainsi qu’une sélection de films proposée en réalité virtuelle. Tél. 02-624 31 56

Whatsapp : 050-4004201

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-08T09:00:00+01:00

2022-12-05T17:00:00+01:00

