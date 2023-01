Nuits de la lecture Institut français de Jérusalem – antenne Ramallah Ramallah Catégories d’Évènement: Ramallah

محافظة رام الله والبيرة

Nuits de la lecture Institut français de Jérusalem – antenne Ramallah, 22 janvier 2023, Ramallah. Nuits de la lecture Dimanche 22 janvier, 15h00 Institut français de Jérusalem – antenne Ramallah Lecture et ateliers pour enfants Institut français de Jérusalem – antenne Ramallah Salam Street 12, Ramallah Ramallah 603 محافظة رام الله والبيرة منطقة أ [{« link »: « mailto:library@iframallah.org »}] A l’occasion des Nuits de la lecture, rejoignez-nous pour un atelier lecture et dessin pour les enfants à partir de 7ans, sur le thème de la « peur ».

Inscriptions et informations supplémentaires : library@iframallah.org

15h – 16h30 | Institut culturel franco-allemand à Ramallah

Ramallah محافظة رام الله والبيرة