Ciné-Goûter Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 septembre 2023, Jerusalem.

Ciné-Goûter Samedi 23 septembre, 14h30 Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand 40 NIS

L’Institut français Chateaubriand se met à hauteur d’enfant avec notre activité Ciné-Goûter ! Notre équipe propose à vos enfants une projection de film d’animation, accompagnée d’un goûter à l’issue de la projection.

Samedi 23 septembre, de 14h30 jusqu’à 17h00 à l’Institut français de Jérusalem – antenne Chateaubriand

BONJOUR LE MONDE ! de Anne-Lise Koehler et Eric Serre | 2019 | France | 61 min | VO français avec ST anglais | Dès 3 ans

Comment naît-on oiseau, pourquoi naît-on insecte, mammifère ou poisson ? Conçu avec des naturalistes et des experts, ce film retrace les étapes de la vie de dix espèces du règne animal de leur naissance à l’âge adulte. Réalisées en papier mâché, les délicates marionnettes prennent vie dans de superbes décors colorés, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser à la préservation de la nature et à l’équilibre des écosystèmes. Un film original, drôle et poétique.

Tarif : 40 NIL par enfant. Réduction famille : -20% dès le deuxième enfant.

The French Institute Chateaubriand proposes Ciné-Goûter, our activity for kids! Our team offers your children a film screening, accompanied by a snack after the screening.

Saturday, September 23, from 2:30 p.m. to 5:00 p.m. at the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand

HELLO WORLD ! by Anne-Lise Koehler and Eric Serre | 2019 | France | 61 min | VO French with ST English | From 3 years old.

Created in collaboration with naturalists and experts, this film traces the life of ten species from birth to adulthood. The delicate papier-mâché puppets come to life in splendid, colourful settings, telling children and adults alike about the life of the flora and fauna of our countryside and raising awareness of the need to preserve nature and balance ecosystems. An original, funny and poetic film.

Rate: 40 NIL per child. Family discount: -20% from the second child.

المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون ومن خلال نادي سينما الأطفال، يقدم نشاطه : تذوق السينما !

يقدم فريقنا لأطفالكم فيلم مع وجبة خفيفة بعد نهاية العرض.

السبت ٢٣ ايلول، من الساعة ٢:٣٠ ظهراً حتى ٥ مساءً في المعهد الفرنسي بالقدس – شاتوبريون

صباح الطبيعة ! من إخراج آن-ليز كوهلير وإريك سيرر | ٢٠١٩ | فرنسا | ٦١ دقيقة | بالفرنسية مترجم للإنجليزية | فوق عمر ٣ سنوات.

السعر: ٤٠ شيكل عن كل طفل. خصم عائلي: -٢٠٪ للطفل الثاني.

https://www.youtube.com/watch?v=KKftLQthPuc

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem [{« data »: {« author »: « Outside the Box », « cache_age »: 86400, « description »: « https://aucinecommelesgrands.ch/nnComment nau00eet-on oiseau, pourquoi nau00eet-on insecte, mammifu00e8re ou poisson ? Conu00e7u avec des naturalistes et des experts, ce film retrace les u00e9tapes de la vie de dix espu00e8ces du ru00e8gne animal de leur naissance u00e0 lu2019u00e2ge adulte. Ru00e9alisu00e9es en papier mu00e2chu00e9, les du00e9licates marionnettes prennent vie dans de superbes du00e9cors coloru00e9s, pour raconter aux petits et aux grands la vie de la faune et de la flore de nos campagnes et les sensibiliser u00e0 la pru00e9servation de la nature et u00e0 lu2019u00e9quilibre des u00e9cosystu00e8mes. Un film original, dru00f4le et pou00e9tique. », « type »: « video », « title »: « Bonjour le Monde ! – Bande Annonce », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/KKftLQthPuc/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=KKftLQthPuc », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UCJESbB2BdDz-J4oHY5MNEYQ », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=KKftLQthPuc »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-23T13:30:00+02:00 – 2023-09-23T16:00:00+02:00

2023-09-23T13:30:00+02:00 – 2023-09-23T16:00:00+02:00