Exposition de mode Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 8 juillet 2023, Jerusalem.

Exposition de mode Samedi 8 juillet, 16h00 Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand

Samedi 08 juillet

Exposition de mode

Vernissage de l’exposition mode (fils de Jérusalem) des diplômés du Centre d’art HI.

16h à l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand

Exposition ouverte jusqu’au 11 juillet | En partenariat avec le Centre d’art HI

السبت ٨ تموز

معرض أزياء

إفتتاح معرض ازياء ( خيوط مقدسية ) من تصميم وتنفيذ طالبات المعهد العالي للابداع

الساعة ٤ مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون

المعرض مفتوح حتى ١١ تموز | بالشراكة مع مركز HI للفنون

Saturday 08 July

Fashion exhibition

Inauguration of the Fashion exhibition (Jerusalem threads) by the graduates of the HI Art Center

4pm at the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand

Exhibition open until July 11 | In partnership with HI Art Center

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T17:00:00+02:00