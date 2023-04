Conférence & présentation de livre Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 4 mai 2023, Jerusalem.

Un matin brumeux de janvier 2011, Samuel Forey découvre qu’une révolution a éclaté en Égypte. Le Caire s’est embrasé et des milliers de révoltés ont pris d’assaut la place Tahrir, centre névralgique et politique de la capitale. Alors qu’il tentait de gagner sa vie comme journaliste depuis de nombreuses années, Samuel Forey prend une décision radicale . Du jour au lendemain, il quitte Paris et s’envole vers l’Egypte, à la recherche du grand soir. S’ensuit une odyssée de six années au Moyen-Orient, au coeur du Caire tumultueux, traquant des rebelles dans le labyrinthe de roche et sable du Sinaï, s’initiant au reportage de guerre à Alep ou Gaza, partageant le quotidien des combattants kurdes en Syrie ou des soldats irakiens dans le chaudron brûlant de la bataille de Mossoul, en Irak, la plus importante guerre urbaine depuis la Seconde Guerre mondiale — au contact de l’humanité dans son extrême, pour le pire comme pour le meilleur. Mais ce périple est aussi un cheminement intérieur. Profondément marqué par la perte précoce de ses parents, Samuel Forey fait l’apprentissage du deuil et de la mort. Quête du père, quête de soi, quête de sens, jusqu’au bout, là où le voyage se termine et le voile se déchire, quelque part dans l’explosion d’une mine, lors de la bataille de Mossoul. Tout à la fois carnet de route, journal intime et récit initiatique, magnifiquement écrit, dans la tradition des écrivains d’aventure et de combat, les Aurores incertaines nous emmènent au coeur des tourments de ce début de siècle.

Samuel Forey

Reporter et journaliste indépendant, Samuel Forey vit aujourd’hui à Jérusalem. Il a notamment travaillé pour Le Point, Télérama, Libération, Le Figaro. En 2017, il reçoit le prix Albert-Londres pour ses reportages sur la bataille de Mossoul publiés dans Le Figaro.

محاضرة وتقديم كتاب

Les Aurores incertaines لصموئيل فوري

الخميس ٤ أَيَّار الساعة ٧ مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون

بالفرنسية | دخول مجاني | بالشراكة مع المكتبة العلمية

Lecture & Book launch

Les Aurores incertaines by Samuel Forey

Thursday 04 May at 7 pm at the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand

In French | Free entrance | In partnership with the Educational bookshop

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem

2023-05-04T18:00:00+02:00 – 2023-05-04T20:00:00+02:00

