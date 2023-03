Spring Camp | Camp de Printemps | مخيم الربيع Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 5 avril 2023, Jerusalem.

Spring Camp | Camp de Printemps | مخيم الربيع 5 – 14 avril Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand 120 NIS per day

Du 5 au 7 et du 11 au 14 avril

Camp de printemps

Ateliers, jeux et cours pour enfants de 4 à 10 ans. Pour toute inscription, contactez-nous !

De 9h à 15h à l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand

من ٥ إلى ٧ ومن ١١ إلى ١٤ نيسان

مخيم الربيع

ورش عمل للأطفال وألعاب وتعليم للأطفال من ٤ إلى ١٠ سنوات. للتسجيل تواصل معنا !

من الساعة ٩ صباحًا حتى الساعة ٣ مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون

From 5 to 7 and 11 to 14 April

Holiday Camp

Workshops, games and courses for children from 4 to 10 years. For registration contact us

From 9 am until 3 pm at the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem

