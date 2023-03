La poésie palestinienne au-delà des frontières Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem Catégorie d’Évènement: Jerusalem

La poésie palestinienne au-delà des frontières

Mardi 14 mars, 16h30
Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand
Free entry

La poésie palestinienne au-delà des frontières

Dans le cadre du Printemps des poètes et du mois de la Francophonie :

Rencontre avec la poétesse Raja Ghanim et lectures bilingues de poésie (arabe-français) par des élèves de l'école des Soeurs du Rosaire et du Collège des Frères.

Modéré par Mai Kaloti-Muna.

Le mardi 14 mars à 16h30 à l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand

Entrée libre | En arabe الشعر الفلسطيني … أبعد من الحدود في إطار ربيع الشعراء وشهر الفرانكفونية : لقاء مع الشاعرة رجاء غانم و قراءة شعر باللغة العربية و الفرنسية لطلاب مدرسة راهبات الوردية و مدرسة الفرير.

تدير الجلسة مي كالوتي منى

الثلاثاء ١٤ آذار الساعة ٤:٣٠ مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون

دخول مجاني | بالعربية Rajaa Ghanim : Née en 1974 à Damas, elle vit actuellement à Jérusalem. Elle écrit régulièrement dans la presse arabe des études sur le théâtre, la danse et le cinéma, et dirige par ailleurs des ateliers d’écriture. Son recueil de poèmes La Maîtresse du blanc a été publié en 2014.

رجاء غانم : شاعرة وكاتبة من مواليد دمشق عام 1974. تعيش في القدس. صدرت لها مجموعة شعريّة عن دار راية للنشر بعنوان « سيّدة البياض » عام 2014، ولها العديد من المقالات حول المسرح والرقص والسينما في الصحافة العربيّة. تعمل في مجال ورشات الكتابة الإبداعيّة. Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

