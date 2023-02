Conférence de Marie Vannetzel Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 8 février 2023, Jerusalem.

Entrée libre

“Reconstruire l’Etat-providence au Moyen-Orient ?”

Depuis plus d’une décennie, les soulèvements populaires qui se sont produits dans la région ont fait de la justice sociale un débat central. Experts et décideurs ont remis en question le modèle de l’Etat-Providence au Moyen-Orient, en visant l’un de ses piliers : les subventions sur l’alimentation et l’énergie. Un peu partout, ces subventions sont en train d’être remplacées par de nouveaux programmes de ciblage de la pauvreté, inspirés du modèle latino-américain. Cette conférence décryptera les enjeux de cette transformation sociale et politique majeure.

Marie Vannetzel est chercheuse en sociologie politique au CNRS (Centre national de la recherche scientifique), rattachée à l’IREMAM – Institut de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans. Elle est spécialiste de l’Egypte, et auteure de plusieurs ouvrages et articles sur ce pays.

Modération : Taher Labadi, chercheur à l’Ifpo, spécialiste des enjeux d’économie politique en Palestine et au Proche-Orient.

En français | Entrée libre | En partenariat avec l'Ifpo



