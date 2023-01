BLABLA Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 18 janvier 2023, Jerusalem.

BLABLA Mercredi 18 janvier, 18h00 Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand

Free entrance

Café des langues

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem

BlaBla – Café des langues

Vous souhaitez pratiquer des langues étrangères et faire de nouvelles rencontres …

Alors rejoignez-nous le mercredi 18 janvier à 18h à l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand.

Nous serons heureux de vous rencontrer – Tous les niveaux sont les bienvenus !

—

Let’s Blabla

Would you like to practice a foreign language and meet new people ?

Then join us on Wednesday January 18 at 6 pm at Institut français de Jérusalem – Chateaubriand

We are looking forward to meet you – All levels are welcome !



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-18T17:00:00+01:00

2023-01-18T19:00:00+01:00