Ciné-goûter : Film surprise de Noël Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 3 décembre 2022, Jerusalem.

Ciné-goûter : Film surprise de Noël Samedi 3 décembre, 14h30 Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand

L’Institut français Chateaubriand se met à hauteur d’enfant avec notre activité Ciné-Goûter!

Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem

L’Institut français Chateaubriand se met à hauteur d’enfant avec notre activité Ciné-Goûter! Notre équipe propose à vos enfants une introduction à la richesse du cinéma français à destination du jeune public, accompagnée d’un goûter à l’issue de la projection.

Le samedi 3 decembre, de 14h30 jusqu’à 17h00 à l’Institut français de Jérusalem – antenne Chateaubriand

Film surprise de Noël | VO en anglais avec ST en arabe

The French Institute Chateaubriand proposes Ciné-Goûter, our new activity tailor-made for kids! Our team offers your children an introduction to French cinema accompanied by a snack after the screening.

Saturday, 3 december, from 2:30 p.m. to 5:00 p.m. at the French Institute of Jerusalem – Chateaubriand

Christmas Surprise Movie | In English with Arabic subtitles



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T13:30:00+01:00

2022-12-03T16:00:00+01:00