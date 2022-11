Marché de Noël | Annual Holiday Bazaar | معرض عيد الميلاد Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 19 novembre 2022, Jerusalem.

Noël approche …. Vous cherchez des idées de cadeaux ?

Rendez-vous au Marché de Noël – Sunbula Annual Holiday Bazaar.

Retrouvez le meilleur de l’artisanat palestinien en commerce équitable avec Sunbula, ainsi qu’une large sélection de créateurs et designers locaux.

Et pour se restaurer : Vin chaud, crêpes, spécialités palestiniennes et arméniennes.

Samedi 19 novembre de 10h à 17h à l’ Institut Français de Jérusalem – Chateaubriand

En partenariat avec SUNBULA et THE EDUCATIONAL BOOKSHOP

سوق عيد الميلاد – بازار سنبلة السنوي

عيد الميلاد يقترب… هل تبحثون عن أفكار لهداياكم؟

موعدنا مع سوق عيد الميلاد – بازار سنبلة السنوي

تجدون أفضل الحرف اليدوية الفلسطينية في إطار فكرة التجارة العادلة مع سنبلة، بالإضافة إلى محموعة من المبدعين والمصمين المحليين

في زاوية الطعام: نبيذ ساخن، كريب، مأكولات تقليدية فلسطينية وأرمينة

السبت 19 تشرين ثاني، من 10صباحاً إلى 5 مساءً

في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون

وبالتعاون مع سنبلة والمكتبة العلمية

Christmas Market – Sunbula Annual Holiday Bazaar

Christmas is coming …. Are you looking for gift ideas?

Visit the Christmas Market – Sunbula Annual Holiday Bazaar.

Find the best of Palestinian fair trade handicrafts with Sunbula, and a selection of local crafts and designers.

And food corner: Hot wine, crepes, Palestinian and Armenian specialties.

Saturday November 19 from 10am to 5pm at the French Institut of Jerusalem – Chateaubriand

In partnership with SUNBULA and THE EDUCATIONAL BOOKSHOP



