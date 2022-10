Conférence : La Palestine en réseaux : dépasser la fragmentation territoriale et politique Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem Catégorie d’évènement: Jerusalem

Conférence : La Palestine en réseaux : dépasser la fragmentation territoriale et politique Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 26 octobre 2022, Jerusalem. Conférence : La Palestine en réseaux : dépasser la fragmentation territoriale et politique Mercredi 26 octobre, 19h00 Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Présentation du livre « Penser la Palestine en réseaux » en présence des chercheurs et auteurs Véronique Bontemps, Abaher El Sakka et Marion Slitine. Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand Jerusalem, 23 Salah Eddin street Jerusalem Penser la question palestinienne à partir de réseaux, penser le concept de réseaux à travers la question palestinienne : cet ouvrage entend répondre à deux préoccupations majeures. Il interroge un concept en vogue dans les sciences sociales ces dernières années. Il questionne aussi des dynamiques palestiniennes qui ne sont pas forcément manifestes.

Les différents chapitres de cet ouvrage montrent ainsi comment des Palestiniens ont défié des contraintes territoriales par le net, fonctionnent en réseau dans l’ombre de l’institution protoétatique de l’Autorité nationale palestinienne, reproduisent ou luttent contre les hiérarchies de statuts à Ramallah, créent de la citoyenneté dans les contraintes de la diaspora, étendent la Palestine à travers l’art, du local au global, mais aussi comment des « internationaux » non palestiniens tissent de nouvelles sociabilités et modes d’agir dans les Territoires palestiniens occupés ou perpétuent les usages et les significations d’une lutte palestinienne qui est aussi un symbole transcontinental. Ce sont autant d’usages des réseaux qui font émerger, plus que des discours, des pratiques du quotidien dans certains cas, des modes d’agir militants dans d’autres. Créatifs et flexibles, ceux-ci prennent place dans des mondes palestiniens quadrillés par des régimes de contraintes devenus particulièrement « inflexibles ». Mercredi 26 Octobre à 19h00 à l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand

En français | Entrée libre | En partenariat avec l’IFPO

