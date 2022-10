Café des langues Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand, 18 octobre 2022, Jerusalem.

Café des langues Mardi 18 octobre, 18h00 Institut français de Jérusalem antenne Chateaubriand

Blabla Language Exchange avec l’Institut français de Jérusalem – Chateaubriand

Pratiquez des langues étrangères et rencontrez de nouvelles personnes !

En partenariat avec Blabla Exchange Language

Entrée libre et ouvert à tous les niveaux !

الثلاثاء 18 تشرين أول

مقهى اللغات

مارس اللغات الأجنبية وتعرف على أشخاص جدد

٦ مساءً في المعهد الفرنسي في القدس – شاتوبريون

بالشراكة مع Blabla Exchange Language

حدث مجاني مفتوح لجميع المستويات!

Tuesday 18 October

Languages café

Practice foreign languages and meet new people!

6pm at the French Institute in Jerusalem – Chateaubriand

In partnership with Blabla Exchange Language

Free event and open to all levels!

Facebook event : https://www.facebook.com/events/757016312065510?ref=newsfeed



2022-10-18T17:00:00+02:00

2022-10-18T19:00:00+02:00