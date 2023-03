Festival du film de la Francophonie Institut français de Hambourg, 20 mars 2023, Hambourg.

Festival du film de la Francophonie 20 – 30 mars Institut français de Hambourg

Festival organisé en coopération avec les consulats de Hambourg représentants les pays membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF).

Dans le cadre de ce deuxième festival de cinéma, nous vous présentons cinq soirées de films avec des longs et courts métrages de Tunisie, de Suisse, du Québec, d’Argentine et de France, en version originale, sous-titrée en allemand ou en anglais. La France débutera en tant qu’hôte le 20 mars 2023 et la Tunisie suivra le 21 mars 2023.

Programme du festival :

Lundi 20 mars | 19h : La nuit des rois, de Philippe Lacôte [93 Min. | France/Canada/Côte d’Ivoire/Sénégal | 2020]

Ouverture du festival en présence du Consul de France à Hambourg

Mardi 21 mars | 19h : un programme de 4 court-métrages

Bolbol de l’auteure et réalisatrice Khedija Lemkecher, 25 mn, 2018

Faracha (papillon) du scénariste et réalisateur Issam Bouguerra, 16 mn, 2017

Hors-jeu flagrant du réalisateur Sami Tlili, 20 mn, 2020 (société tunisienne)

Terreur du réalisateur et producteur Nawfel Saheb-Ettaba, 22 mn, 2018, (genre: fiction)

En présence du Consul de Tunisie à Hambourg

Mardi 28 mars | 19h : Los Corroboradores, de Luis Bernardez [70 Min. | Argentine | 2017]

En présence de la Consule générale de la République Argentine à Hambourg

Jeudi 30 mars | 18h : La Langue est donc une histoire d’amour, de Andrés Livov [90 Min. | Canada | 2018]

En présence du Consul honoraire de Québec à Hambourg

Lundi 3 avril | 19h : un programme de 3 court-métrages Les défis du quotidien

DOOSRA de Keerthigan Sivakumar, fiction, v.o. tamile et français sous-titrée en anglais, 29 min.

FAIRPLAY de Zoel Aeschbacher, fiction, v.o. sous-titrée en anglais, 17 min.

BALTHAZAR ET MADALENA de Gabriel Colban, fiction, v.o. sous-titrée en anglais, 20 min.

En présence de la Consule générale de Suisse à Hambourg

Institut français de Hambourg Heimhuder Straße 55 20148 Hamburg Hambourg 20148 Rotherbaum [{« type »: « email », « value »: « sophie.udave@institutfrancais.de »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-20T19:00:00+01:00 – 2023-03-20T22:00:00+01:00

2023-03-30T18:00:00+02:00 – 2023-03-30T21:00:00+02:00

© Institut français Hambourg