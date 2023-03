Exposition OIF / Francophonie Institut français de Dresde Dresde Catégorie d’Évènement: Dresde

Exposition OIF / Francophonie Institut français de Dresde, 14 mars 2023, Dresde. Exposition OIF / Francophonie 14 – 31 mars Institut français de Dresde A l’occasion du mois de la francophonie, l’Institut français de Dresde présente une exposition sur les origines et les objectifs de l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF). L’exposition présente les actions, missions, chiffres clés et acteurs principaux de la francophonie. L’exposition est en allemand et en français et est accessible en visite libre aux horaires d’ouverture de l’Institut. Institut français de Dresde Kreuzstraße 6 01067 Dresden Dresde 01067 Innere Altstadt Saxe Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-14T10:00:00+01:00 – 2023-03-14T17:00:00+01:00

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T17:00:00+02:00 © OIF

Détails Catégorie d’Évènement: Dresde Autres Lieu Institut français de Dresde Adresse Kreuzstraße 6 01067 Dresden Ville Dresde Lieu Ville Institut français de Dresde Dresde

Institut français de Dresde Dresde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/dresde/

Exposition OIF / Francophonie Institut français de Dresde 2023-03-14 was last modified: by Exposition OIF / Francophonie Institut français de Dresde Institut français de Dresde 14 mars 2023 Dresde Institut français de Dresde Dresde

Dresde