Atelier de calligraphie arabe 16 et 17 septembre Institut Français de Civilisation Musulmane Entrée libre

Initiez-vous à l’art de la calligraphie à travers un atelier ludique et ouvert à tous. D’abord chacun se familiarisera avec le matériel spécifique, les postures et les mouvements de base, pour découvrir peu à peu les lettres, les mots, les phrases, qui mèneront à composer sa propre œuvre calligraphique selon les règles de la tradition.

Origine de la calligraphie arabe

La calligraphie des arts de l’islam est à comprendre comme une pensée stylisée. L’écriture devient calligraphie c’est-à-dire un art, qui dans son acception se pense comme tel. La calligraphie institue un code second, par rapport au langage qui se fonde sur des règles géométriques et ornementales. Elle implique dès lors dans son tracé, une théorie de la langue de l’écriture, un art qui se joue des formes de la lettre à tel point que les inscriptions en égarent parfois le sens, il s’agit alors de pseudo-épigraphie dont le seul but est ornemental. Cet art se définit par sa grande qualité d’abstraction.

Il invite, à travers le cacher montrer selon des figures intelligibles, à lever le voile des apparences. À partir d’un mot, de sa racine, se multiplie une archéologie subtile des formes de chiffres des végétaux des représentations d’animaux ou de personnages. Selon Ghani ALANI, la calligraphie est “une célébration par la lettre de l’expression du vivant ». Un médium d’expression, de communication et de figuration qui, continue de réinventer la culture des Arts de l’Islam.

Institut Français de Civilisation Musulmane 146 boulevard Pinel, 69008 Lyon Lyon 69008 Laënnec Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 04 78 78 18 04 https://www.ifcm-lyon.org/ Créé en partenariat avec la Grande Mosquée de Lyon, l’Institut Français de Civilisation Musulmane (IFCM) abrite en son lieu un programme ambitieux : mieux faire connaître les cultures de l’Islam, permettre d’en comprendre les origines, la diversité et les apports, dans un espace de rencontre ouvert à tous. La civilisation musulmane est au cœur de ce projet, dans une approche résolument contemporaine et interculturelle : Art, littérature, musique, cinéma, architecture, langues, gastronomie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T13:00:00+02:00

©Institut Français de Civilisation Musulmane