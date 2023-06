Visite guidée de la Grande Mosquée de Lyon et de l’Institut Français de Civilisation Musulmane Institut Français de Civilisation Musulmane Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

La Grande Mosquée de Lyon

Les arcs persans de la façade, le minaret de vingt-cinq mètres de haut et le dôme blanc monté sur un croissant sont les éléments extérieurs les plus apparents de l’architecture islamique. Mais c’est l’intérieur de la mosquée qui démontre la plus grande dextérité architecturale. Le patio d’entrée est couvert par une pyramide de verre supportée par deux cent trente colonnes, un niveau de mezzanine a été adapté dans la salle de prière pour les femmes, le mihrab, orienté dans la direction de La Mecque et décoré d’une mosaïque bleue.

L’IFCM : Un projet structurant pour le territoire

L’IFCM entend, à cet égard, accueillir les expressions de la culture islamique d’aujourd’hui. L’architecture du lieu reflète cette volonté d’ouverture sur la ville en s’inscrivant dans la vie du quartier et de l’agglomération. L’Institut a reçu le soutien de l’Etat, et des collectivités locales et des hautes autorités religieuses de la région. En partenariat avec des acteurs culturels, des universités et des associations locales, l’équipe de l’IFCM œuvrera à sa dynamique. L’IFCM se veut un lieu d’échanges et de débats, avec des activités s’ouvrant au plus grand nombre, sans exclusivité d’âge, de croyance ou de pratique.

Créé en partenariat avec la Grande Mosquée de Lyon, l'Institut Français de Civilisation Musulmane (IFCM) abrite en son lieu un programme ambitieux : mieux faire connaître les cultures de l'Islam, permettre d'en comprendre les origines, la diversité et les apports, dans un espace de rencontre ouvert à tous. La civilisation musulmane est au cœur de ce projet, dans une approche résolument contemporaine et interculturelle : Art, littérature, musique, cinéma, architecture, langues, gastronomie.

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

