Exposition d’arts abstraits Institut Français de Civilisation Musulmane Lyon, 16 septembre 2023, Lyon.

Découvrez les œuvres abstraites de Salah Ghezal, un artiste engagé et à la recherche d’une plus grande liberté d’expression

Salah Ghezal, encourager l’expression artistique pour mieux vivre ensemble.

Depuis son installation dans la région lyonnaise en 2017, Salah Ghezal s’engage à développer une vision inclusive de l’art contemporain. En animant des rendez-vous artistiques sous formes d’ateliers, de performances ou d’installations, il souhaite fédérer des artistes confirmés mais aussi rendre la création artistique accessible à tous, enfants et adultes, débutants ou confirmés. Il intervient en tant qu’artiste à titre personnel mais aussi au sein de son association Art & Créativité à Vaulx-en-Velin.

Un artiste engagé pour le vivre-ensemble

Architecte de formation, Salah Ghezal a participé à différents projets d’aménagements, notamment pour des espaces publics, puisqu’il aime concevoir des lieux d’envergure qui correspondent à nos modes de vies actuels, ouverts et citoyens. Pourtant, depuis 2017, il a changé d’orientation pour explorer les multiples possibilités d’expression qu’offrent les arts plastiques. Désormais, il partage son temps entre Paris et Lyon, sur des espaces partagés, des résidences et des événements. Il raconte : « Depuis mon enfance, j’explore les propriétés des matériaux qui se trouvent autour de moi. J’en fais des compositions nouvelles et originales. C’est juste que je savais pas qu’on pouvait appeler cela de l’art contemporain, je ne connaissais pas le mot, je me croyais seul à faire ces sortes d’œuvres… »

Créer à partir des matériaux de l’environnement

Comme matière première, Salah utilise les déchets omniprésents en ville tels que les matières plastiques et le carton, pour des créations monumentales et personnelles. Il pratique également la calligraphie arabe avec des calames qu’il taille lui-même et de l’encre de Chine standard, bien qu’il connaisse aussi les recettes traditionnelles à base de mare de café ou de noyaux de cerise torréfiés. « Travailler le sombre, l’opaque ou l’obscur, c’est aussi travailler avec la lumière, entre l’abstrait et le figuratif, dit-il, et puis ce sont les matières tellement courantes en ville. J’y suis très sensible puisque justement, je suis né dans une région montagneuse très naturelle en Algérie. »

Pour créer ses œuvres d’art, il récupère aux alentours des morceaux de plastique, entre autres, puis les coupe ou les brûle selon l’effet souhaité. Ensuite, sur ce support qui sert de base, il peut laisser libre cours à son imagination et à son inspiration : par exemple, il modèle des visages de la taille d’une main ou assemble une fontaine monumentale de 20 mètres – une version est actuellement conservée à l’école des Beaux-Arts de Lyon. « Lorsque je réalise un atelier ou une performance à partir de matières récupérées, je cherche aussi à faire passer un message. Par exemple, des ateliers menés avec les enfants de banlieue avaient pour but de faire réfléchir à la citoyenneté et au vivre-ensemble, car la ville enregistrait des actes de vandalismes de plus en plus fréquents. La création artistique désamorce les jugements et permet de dialogue autrement sur des faits graves.

La création est une source d’inspiration

Généralement ce qui attire le plus le public, c’est que Salah Ghezal pratique une forme de création libre, née de préoccupations personnelles en résonance avec celles de la société : la société de consommation, la dégradation de l’environnement, les enjeux de la vie en ville. Il pense que même si un artiste peut s’engager pour les causes sociales qui lui tiennent à cœur, il doit aussi chercher à inspirer les autres, à les pousser à créer eux-mêmes ou à s’exprimer de la façon la plus personnelle possible. C’est pourquoi il participe dès qu’il le peut à des événements culturels publics et populaires, des inaugurations ou des rencontres par exemple, en proposant des installations sur mesure, souvent participatives et toujours innovantes. Cultiver un autre regard sur la ville : voici ce qui définirait bien son approche artistique.

Institut Français de Civilisation Musulmane 146 boulevard Pinel, 69008 Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@Saleh Ghezal