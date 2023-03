Dicée francophone pour tous à ROME Institut français Centre Saint-Louis, 24 mars 2023, Rome.

Madame, Monsieur,

Nous vous invitons à participer à une activité inédite en l’honneur de la 28ème semaine de la francophonie: La dictée francophone pour tous. Cet événement est co-organisé par l’Institut français Centre Saint-Louis et l’Institut français Italia en collaboration avec la délégation du Gouvernement du Québec à Rome.

Adressée au public francophile, cette dictée aura pour but de tester de manière ludique votre propre niveau de français. Plusieurs textes courts seront lus par des personnes différentes aux accents variés.

La dictée se déroulera à l’Institut français Centre Saint Louis le vendredi 24 mars 2023 de 15h à 17h30. Des correcteurs de langue maternelle ou bilingue corrigeront vos dictées.

Une remise des prix pour les meilleures dictées aura lieu afin de saluer la meilleure performance.

Veuillez confirmer votre présence au plus vite en remplissant le google form suivant (150 places maximum) : lien google form.

Institut français Centre Saint-Louis 22 Largo Toniolo Rome Rome 00186

