Une matinée francophone à Rome Vendredi 24 mars, 08h00 Institut français Centre Saint-Louis

Le secteur de coopération éducative de l’Institut français Italia a le plaisir de vous présenter les projets conçus pour célébrer la 28e édition de la Semaine de la langue française et de la Francophonie à Rome pour les scolaires.

Les activités proposées s’inspirent du thème de la 28ème édition de la semaine de la francophonie : Le temps dans tous ses états. Par ailleurs, nous avons voulu mettre à l’honneur les personnages ayant marqué la culture française qui feront l’objet d’une commémoration par France Mémoire.

Vous trouverez, ci-dessous, les 4 projets suivants:

– le temps du théâtre: les élèves doivent écrire des scénettes révelant qui est Godot dans En attendant Godot de Beckett.

– les femmes dans la science: les élèves doivent réaliser une production mettant à l’honneur les femmes dans la science (mise à l’honneur de Nicole-Reine Lepaute, scientifique du XVIIIème siècle par France Mémoire)

– Et si j’étais président.e: les élèves présentent un discours sur une réforme

– joute oratoire

Chaque classe a la possibilité de participer à plusieurs activités. Nous tenons à souligner que le niveau de langue ne doit pas représenter un frein. En effet, les productions seront évaluées dans trois catégories: écoles primaires, collège, lycée et enseignement supérieur.

Les meilleures productions seront présentées par les élèves gagnants de chaque classe le vendredi 24 mars 2023 entre 9h et 13h à l’Institut français Centre Saint-Louis.

L'Institut français – Centre Saint-Louis fait partie du réseau des instituts culturels français à l'étranger du Ministère de l'Europe et des Affaires Etrangères. Il jouit d'une identité singulière et unique dans le réseau culturel français, du fait de son rattachement à l'Ambassade de France près le Saint-Siège. Fondé en 1945 par l'Ambassadeur philosophe Jacques Maritain, situé au coeur du centre historique de Rome, il est un lieu de promotion et de diffusion de la culture et de la langue françaises ouvert à tous les publics. Disposant d'une médiathèque, d'une salle de cinéma et d'un théâtre, il offre une très large gamme d'activités allant du cinéma au débat d'idées en passant par le théâtre, la littérature, la musique, la tenue d'expositions, sans compter son offre diversifiée de cours de français et la passation des certifications Delf-Dalf. 'IF-CSL a diversifié ses activités en direction du public romain et notamment la jeunesse. Il enseigne la langue française à près de 4000 apprenants aujourd'hui et s'attache à promouvoir dans l'éventail d'activités qu'il offre, une francophonie multiculturelle et multilingue aux couleurs du XXIème siècle. Il vise à soutenir également l'usage du français au sein des universités pontificales. Il a également vocation à faire vivre les échanges intellectuels sur les grands sujets couvrant les défis des temps présents (écologie, développement humain, droits de l'homme, science et éthique, etc. ).

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T08:00:00+01:00 – 2023-03-24T13:30:00+01:00

