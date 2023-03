Rencontre des romanistes Institut français Bremen Brême Catégorie d’Évènement: Brême

Rencontre des romanistes Institut français Bremen, 18 mars 2023, Brême. Rencontre des romanistes Samedi 18 mars, 10h00 Institut français Bremen Afin d’échanger sur les thèmes liés à la francophonie et aux débouchés professionnels avec le français, l’Institut français de Brême organise le 18 mars 2023 une rencontre entre romanistes de 10h à 12h. Cette rencontre est ouverte aux étudiantes et étudiants de Frankoromanistik et aux anciens étudiants de cette filière qui souhaitent échanger en français. Des assistant.e.s de français qui travaillent actuellement dans la région sont présents et partagent leur expérience. Institut français Bremen Contrescarpe 19 28203 Bremen Brême 28203 Stadtbezirk Bremen-Mitte Brême [{« type »: « link », « value »: « https://www.institutfrancais.de/fr/bremen/event/rencontre-des-romanistes-22223 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

