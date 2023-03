Ciné-club en français : Petit Pays Institut français Bremen Brême Catégorie d’Évènement: Brême

Ciné-club en français : Petit Pays Institut français Bremen, 15 mars 2023, Brême. Ciné-club en français : Petit Pays Mercredi 15 mars, 19h00 Institut français Bremen Le film est projeté le 15 mars 2023 de 19h à 21h à l’Institut français de Brême. Sur fond de génocide rwandais dans les années 90, le film montre de manière poignante le terrible impact des conflits ethniques et sociaux sur la vie innocente d’un enfant. Institut français Bremen Contrescarpe 19 28203 Bremen Brême 28203 Mitte Brême Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-15T19:00:00+01:00 – 2023-03-15T21:00:00+01:00

