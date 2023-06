Soirée lingerie et Atelier Beauté Institut EmS Beauté Ébreuil, 16 juin 2023, Ébreuil.

Ébreuil,Allier

Venez partager un bon moment de convivialité avec des ateliers beautés et présentation de lingerie avec une hôtesse , autour de petites choses à grignoter et cocktails..

2023-06-16 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-16 . .

Institut EmS Beauté

Ébreuil 03450 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Come and share a convivial moment with beauty workshops and lingerie presentations with a hostess, around snacks and cocktails.

Venga a compartir un momento de convivencia con talleres de belleza y presentaciones de lencería con una azafata, con aperitivos y cócteles.

Kommen Sie und verbringen Sie einen geselligen Moment mit Beauty-Workshops und Dessous-Präsentationen mit einer Hostess , bei kleinen Snacks und Cocktails.

