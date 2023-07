Visitez une ancienne école réaménagée Institut du patrimoine haut-marnais Chaumont, 15 septembre 2023, Chaumont.

Visitez une ancienne école réaménagée 15 – 17 septembre Institut du patrimoine haut-marnais Entrée libre

Découverte d’un lieu atypique présentant de multiples activités.

L’entrée est au 19, rue Girardon, Chaumont.

En continu, découverte d’une animation de trains électriques, belle brocante, salon de thé.

Exposition sur la présence américaine à Bourmont en 1917. Entrée 12, rue Decrès, Chaumont.

Institut du patrimoine haut-marnais 12 Rue Decrés 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0608255218 http://Iphm52.com Découvrez l’ancienne école Sainte-Marie dans le vieux Chaumont, abandonnée depuis 25 ans. Ces lieux revivent grâce à l’association IPHM qui sauvegarde les bâtiments et y organise expositions, salon de thé, brocante et autres. L’association a pour but de rénover l’ancienne école Sainte-Marie de Chaumont, afin d’en faire un lieu de mise en valeur de l’histoire de la ville. Il s’agit d’un endroit atypique à visiter, pour retrouver une ambiance surannée qui persiste.

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T15:00:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Dominique Wiederkehr