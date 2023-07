Assistez à une animation de trains électriques Institut du patrimoine haut-marnais Chaumont, 15 septembre 2023, Chaumont.

Assistez à une animation de trains électriques 15 – 17 septembre Institut du patrimoine haut-marnais Entrée libre

Parcourez un lieu atypique dans lequel vous pourrez découvrir une animation de trains électriques.

Vous y trouverez, également, une belle brocante, ainsi qu’un salon de thé.

Institut du patrimoine haut-marnais 12 Rue Decrés 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est 0608255218 http://Iphm52.com Découvrez l’ancienne école Sainte-Marie dans le vieux Chaumont, abandonnée depuis 25 ans. Ces lieux revivent grâce à l’association IPHM qui sauvegarde les bâtiments et y organise expositions, salon de thé, brocante et autres. L’association a pour but de rénover l’ancienne école Sainte-Marie de Chaumont, afin d’en faire un lieu de mise en valeur de l’histoire de la ville. Il s’agit d’un endroit atypique à visiter, pour retrouver une ambiance surannée qui persiste.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

Dominique Wiederkehr