Atelier cuisine | Spécialités algériennes : Rechta au poulet

Dimanche 14 janvier 2024, 14h30
Institut du monde arabe-Tourcoing
15 / 10 €

Billetterie sur place pendant les heures d’ouverture ou en ligne (+ 0,99 € de frais de réservation en ligne) Avec la cheffe cuisinière Miéline, apprenez à préparer les plats traditionnels algériens. N’oubliez pas vos contenants pour repartir avec vos préparations. La rechta est un symbole de la gastronomie algéroise. Elle est souvent consommée durant l’Aïd el-Fitr, mais elle est surtout préparée lors des fêtes religieuses ou familiales. La rechta est un plat à base de pâtes fraîches artisanales, coupées en lanières fines. Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/ateliers-cuisine-i-specialites-algeriennes »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-14T14:30:00+01:00 – 2024-01-14T16:30:00+01:00

© U. Rocheteau, IMA-Tourcoing

