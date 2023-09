Table-ronde I Le football des immigrés, France-Algérie, l’histoire en partage Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 9 décembre 2023, Tourcoing.

Depuis la naissance du professionnalisme en 1932, plus de 500 footballeurs algériens jouent dans la championnat de France. D’Ali Benouna à Zinédine Zidane, qui sont ces travailleurs immigrés du sport ? Et quelles sont leurs histoires ?

Les carrières sportives et trajectoires sociales de trois générations de footballeurs professionnels s’inscrivent dans les ambiguïtés et turbulences du XXe siècles : décolonisation et mondialisation, désindustrialisation et émancipation, démocratisation du sport

Basée sur les travaux de Stanislas Frenkiel, cette table-ronde réunira d’anciens footballeurs professionnels qui témoigneront de leurs parcours loin des masques du business et du spectacle.

> Stanislas Frenkiel, enseignant-chercheur à l’UFR STAPS de l’Université d’Artois, membre du laboratoire SHERPAS (ULR 7369 – URePSSS) et directeur de la collection Cultures Sportives d’Artois Presses Université

> Nordine Kourichi, né le 12 avril 1954 à Ostricourt ( Nord ) est un footballeur international algérien. Il compte 30 sélections en équipe nationale entre 1980 et 196. Joueur au Valenciennes FC de 76 à 81 et au LOSC de 82 à 86.

> Zaïr Kédadouche, né le 9 août 1957 à Tourcoing (Nord) est un ancien footballeur et un haut fonctionnaire français.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France

2023-12-09T15:30:00+01:00 – 2023-12-09T17:30:00+01:00

