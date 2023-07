Déposséder et soumettre : comment la France a colonisé l’Algérie Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Déposséder et soumettre : comment la France a colonisé l’Algérie Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 25 novembre 2023, Tourcoing. Déposséder et soumettre : comment la France a colonisé l’Algérie Samedi 25 novembre, 15h30 Institut du monde arabe-Tourcoing Entrée libre dans la limite des places disponibles Outre les aspects militaires, la longue conquête de l’Algérie ( 1830-1902) s’est accompagnée de politiques d’exception qui ont abouti à la prise de contrôle total de ce vaste territoire. Basée sur des travaux de recherches récents, cette table-ronde présentera les mesures foncières et répressives mises en place par la France colonisatrice pour asseoir son pouvoir : justice administrative, internements, spoliations massives, etc. Avec :

> Isabelle Grangaud, historienne, directrice de recherche au CNRS, centre Norbert Elias, Marseille

> Sylvie Thénault, historienne, directrice de recherche au CNRS ( Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne) autrice de Violence ordinaire dans l’Algérie coloniale. Camps, internements, assignations à résidence (Odile Jacob, 2012) Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

