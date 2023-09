Atelier | Club Zaghareed Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 19 novembre 2023, Tourcoing.

Atelier | Club Zaghareed Dimanche 19 novembre, 14h00 Institut du monde arabe-Tourcoing 5 / 3 € | Disponible sur le Pass Culture – Billetterie sur place pendant les heures d’ouverture ou en ligne (+ 0,99 € de frais de réservation en ligne)

Au Club Zaghareed, on se réunit autour de la pratique et la transmission du youyou. Les clubs sont dirigés par des femmes expérimentées qui ont développé une méthode unique pour promouvoir le patrimoine dans un contexte interculturel et qui portent une attention particulière aux récits entourant les youyous. Le youyou est une pratique séculaire qui impressionne et inspire. Les femmes expriment leur joie et d’autres émotions avec un « cri » aigu. C’est un son contagieux qui encourage tout le monde à participer.

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-19T14:00:00+01:00 – 2023-11-19T17:00:00+01:00

© newpolyphonies