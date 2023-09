week-end famille I Yallah ! Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 21 octobre 2023, Tourcoing.

week-end famille I Yallah ! 21 et 22 octobre Institut du monde arabe-Tourcoing Formule ateliers + spectacle : 10 / 7 € I Formule spectacle seul : 7 / 5 € Disponible sur le Pass Culture

Billetterie sur place pendant les heures d’ouverture ou en ligne ( + 0,99 € de frais de réservation en ligne )

Durant tout un après-midi, pars à la découverte des traditions et des contes algériens tout en t’amusant !

14h > 16h

>Visite-jeu de l’exposition

>atelier cuisine : Prépare des mbesses, délicieuses pâtisseries algériennes à la semoule, farcies de dattes, puis pars à la découverte de l’exposition Etienne Nasreddine Dinet et l’Algérie en t’amusant

16h

Merveilleux contes d’Algérie Spectacle de Fahem Abes : Ogres, Ogresses, Princes et Princesses habitent l’imaginaire de Fahem Abes depuis sa plus tendre enfance. Dans ce spectacle, il conte les histoires merveilleuses du prodigieux patrimoine oral algérien : femmes extraordinaires; voyages dans des pays lointains accomplis grâce à l’anneau magique ; lutte contre la terrible lafaa…

17h00

Goûter : déguste les mbesses que tu auras préparés

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-10-22T14:00:00+02:00 – 2023-10-22T18:00:00+02:00

© Michel Maquet