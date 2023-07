Sieste électronique I Aziz Konkrite Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Sieste électronique I Aziz Konkrite Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 15 octobre 2023, Tourcoing. Sieste électronique I Aziz Konkrite Dimanche 15 octobre, 14h30 Institut du monde arabe-Tourcoing 7 / 5 € I Disponible sur le Pass Culture – Billetterie sur place pendant les heures d’ouverture ou en ligne ( + 0.99 € de frais de réservation en ligne ) Aziz Konkrite, DJ, producteur, collectionneur de vinyles, est spécialisé dans les musiques du monde arabe. DJ officiel du festival Arabesques à Montpellier, mais également gros acteur culturel en métropole lilloise, il rentre dans le label lyonnais Shouka avec lequel il partage ses productions Hybrides entre ses influences musicales occidentales et la musique tribale de ses racines Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/sieste-electronique-i-aziz-konkrite »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Aurore Vinot

