Table-ronde I Etienne Nasreddine Dinet, une vie algérienne Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Table-ronde I Etienne Nasreddine Dinet, une vie algérienne Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 7 octobre 2023, Tourcoing. Table-ronde I Etienne Nasreddine Dinet, une vie algérienne Samedi 7 octobre, 15h30 Institut du monde arabe-Tourcoing Entrée libre dans la limite des places disponibles Son installation en Algérie, sa conversion à l »islam, ses combats pour un traitement plus juste des Algériens, font d’Etienne Dinet un peintre qui pour le moins dénote au sein du mouvement orientaliste. Les deux plus grands spécialistes de cet artiste reviennent sur ce destin hors du commun. Avec : > Koudir Benchikou, spécialiste de l’orientalisme et auteur d’ouvrages sur Étienne Dinet > François Pouillon, anthropologue, directeur d’études à l’EHESS (Centre d’histoire sociale de l’Islam méditerranéen), auteur de Etienne Dinet, peintre en Islam – l’Algérie et l’héritage colonial (réédité chez Frantz Fanon, 2023) > Mario Choueiry, commissaire de l’exposition Etienne Dinet et l’Algérie : un amour incandescent Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T15:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:30:00+02:00

2023-10-07T15:30:00+02:00 – 2023-10-07T17:30:00+02:00 Droits réservés, ANOM Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Institut du monde arabe-Tourcoing Adresse 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing latitude longitude 50.725141;3.158419

Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/