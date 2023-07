Lecture musicale I Figures d’Al-Andalus Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Lecture musicale I Figures d'Al-Andalus

Dimanche 24 septembre, 15h30
Institut du monde arabe-Tourcoing

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Ayant tous pris part à la grandeur de la civilisation d'Al-Andalus, des figures musulmanes, juives, chrétiennes, hommes ou femmes racontent leurs vies et dessinent un beau périple au cœur de l'Espagne de la dynastie des Omeyyades (756-1031). Depuis Cordoue, capitale de ce nouveau joyau, jaillissait la lumière qui rayonnera durant des siècles sur les deux rives de la méditerranée.Le père fondateur de la chirurgie moderne, Abu Qasim Al Zahrawi vous contera son histoire. Des figures féminines ayant atteint les plus hautes fonctions, telle Lubna, la plume de Cordoue, se livreront également pour honorer la mémoire d'Al-Andalus. Basé sur le livre Les Figures illustres d'Al-Andalus (2022, auto-édition), ces lectures sont mises en musique et illustrées par de la vidéo. Un événement du Petit Andalou suivi d'un échange.

