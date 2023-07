Cabaret Kabylie Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 16 septembre 2023, Tourcoing.

Cabaret Kabylie 16 et 17 septembre Institut du monde arabe-Tourcoing Entrée libre dans la limite des places disponibles

Installés dans la région, ces ambassadeurs du patrimoine kabyle et algérien vous proposent un temps de partage festif !

Danse berbère avec l’association Convergences 59 (Wattrelos)

Poésie avec Abir Chahine, Hicham Najimi (lecture), Kamal Lmimouni (oud)

Atelier thé à la menthe avec Mieline

Concert Chaâbi avec SORIF

En mêlant à la fois musiques traditionnelles et réécritures modernes et textes en Kabyle et en Français, SORIF offre une synergie réussie entre des notes et des mots, qui pointent, touchent et claquent telle une révélation partout où ils passent, en France comme en Algérie.

Profitez également de l’exposition Étienne Nasreddine Dinet et l’Algérie : un amour incandescent en accès libre tous le week-end !

Programme :

13h30 : ouverture du salon de thé

14h00 > 14h20 : danse berbère avec l’association Convergences 59

14h30 > 15h00 : lecture de poésie avec Abir Chahine et Kamal Lmimouni

15h15 > 15h45 : atelier thé à la menthe avec Mieline

16h00 > 16h20 : danse berbère avec l’association Convergences 59

16h30 > 17h00 : concert chaâbi avec SORIF

17h15 > 17h45 : lecture de poésie avec Hicham Najimi et Kamal Lmimouni

Visites guidées :

14h00 > 14h30 : présentation de l’ancienne école de natation de Tourcoing

15h00 > 15h30 : visite flash de l’exposition

16h00 > 16h30 : visite flash de l’exposition

17h00 > 17h30 : visite flash de l’exposition

Institut du monde arabe-Tourcoing 9, rue Gabriel Péri 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@ima-tourcoing.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 28 35 04 00 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T13:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:45:00+02:00

2023-09-17T13:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:45:00+02:00

Algérie art

SORIF © LH Chambat – Jump Cut Events