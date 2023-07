Exposition | Étienne Nasreddine Dinet et l’Algérie, un amour incandescent Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 16 septembre 2023, Tourcoing.

Exposition | Étienne Nasreddine Dinet et l’Algérie, un amour incandescent 16 septembre 2023 – 14 janvier 2024 Institut du monde arabe-Tourcoing Plein tarif : 5 € ; Tarif réduit : 4 € ; Accessible sur le Pass Culture ;

> L’EXPOSITION

L’IMA-Tourcoing présente une rétrospective consacrée à l’œuvre d’Étienne Dinet, peintre à la destinée hors du commun !

Cette exposition cherchera à résoudre un double mystère :

– Comment l’œuvre d’un peintre français d’époque coloniale est-elle devenue une des identités visuelles de l’Algérie après l’indépendance ?

– Pourquoi Étienne Dinet est un des seuls peintres orientalistes qui échappe au reproche d’exotisme et au procès fait au regard colonial ?

Sa peinture s’inscrit en décalage avec les peintres orientalistes qui ne s’attachaient qu’aux aspects les plus rutilants d’un « Orient » factice qu’il dénonce. Dinet est avant tout un peintre réaliste. L’unité de sa démarche passe par sa peinture mais également par ses illustrations d’ouvrages qui seront présentés dans l’exposition.

Étienne Dinet va se convertir à l’islam en 1913 sous le nom de Nasreddine et ce tournant personnel complète d’un point de vue spirituel et moral ses choix esthétiques. Étienne Dinet s’est insurgé publiquement contre des réalités sociales dramatiquement injustes. Il a dit être « forcé de vivre au milieu de cette immonde pourriture coloniale ». Il a joué auprès des autorités françaises un rôle civique important durant la Grande Guerre en martelant l’élémentaire gratitude due aux soldats musulmans indigènes.

Étienne Dinet a fini par occuper une place éminente dans la culture algérienne. L’historiographie nationale le dissocie du colonialisme allant jusqu’à faire de lui une figure du nationalisme naissant, ce qu’il ne fut pas.

Cette exposition – la première consacrée à l’artiste depuis 1930 – réunit une centaine d’œuvres. Elle a pour ambition de montrer les différents aspects de Dinet, ainsi que sa personnalité humaniste, un grand peintre qui est aussi un trait d’union et un pont pour réconcilier les mémoires.

> Commissariat : Mario Choueiry, historien de l’art, chargé de mission à l’Institut du monde arabe, Paris

> Avec le soutien exceptionnel du Musée d’Orsay, Paris

Esclave d’amour et Lumière des yeux : Abd-el-Gheram et Nouriel-Aïn (légende arabe), Étienne Dinet (1861-1929), RF1216, Paris, musée d’Orsay, photos © RMN-Grand Palais (musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski