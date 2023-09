Cet évènement est passé Présentation de l’ancienne école de natation de Tourcoing Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Catégories d’Évènement: Nord

Tourcoing Présentation de l’ancienne école de natation de Tourcoing Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing, 15 septembre 2023, Tourcoing. Présentation de l’ancienne école de natation de Tourcoing 15 et 16 septembre Institut du monde arabe-Tourcoing Entrée libre dans la limite des places disponibles L’ancienne école de natation de Tourcoing

Un lieu magistral pour l’IMA-Tourcoing Construit en 1904, ce bâtiment fait partie de l’œuvre du maire de Tourcoing, Gustave Dron. Dans une démarche d’éducation populaire inédite à l’époque, il a souhaité que chaque enfant de la ville apprenne à nager dans ce qui était alors l’une des premières écoles de natation du pays. Jusqu’à sa fermeture en 1999, ce lieu a accueilli l’ensemble des enfants scolarisés dans la commune qui y ont appris la natation. L’endroit a également vu les heures de gloire des Enfants de Neptune, club de sports nautiques, multiple champion de France de water-polo et formateur de grands champions. Ce lieu, partie prenante de l’identité collective, a été rénové et offre à l’IMA-Tourcoing l’espace nécessaire au déploiement de ses savoir-faire.

L’ancienne école de natation de Tourcoing accueille désormais l’Institut du monde arabe-Tourcoing. Pour des raisons de sécurité, le bassin de l’ancienne piscine ne peut plus être visité. La présentation du bâtiment et de son histoire se déroulera dans le hall de l’IMA-Tourcoing. Institut du monde arabe-Tourcoing 9 rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Tourcoing 59200 Nord Hauts-de-France 03 28 35 04 00 http://ima-tourcoing.fr https://www.facebook.com/IMATourcoing/;https://twitter.com/imatourcoing;https://www.instagram.com/ima_tourcoing/ Centre culturel installé dans l’ancienne école de natation de Tourcoing, l’Institut du monde arabe-Tourcoing a pour mission de promouvoir les cultures du monde arabe en présentant expositions, concerts, conférences et actions éducatives en région Hauts-de-France. METRO : ligne 2 Lille-Tourcoing, arrêt Colbert | TRAM : tramway Lille-Tourcoing, arrêt Tourcoing Centre | BUS : Liane 4, bus 35, bus 17, bus 84, bus 87, Z4, arrêt Colbert | V’LILLE : station 250 Tourcoing Mairie (6 bis rue nationale) ou station 251 Colbert (rue de gand) | ACCES IMA-TOURCOING : entrée principale accessible par escaliers. Une entrée accessible aux PMR située à moins de 5m de l’entrée principale permet de rejoindre nos espaces. Un agent de l’IMA-Tourcoing peut vous y accompagner. 3 places de parking PMR se situent à l’entrée de la rue Gabriel Péri. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T14:30:00+02:00

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00 Maquette de l’ancienne école de natation de Tourcoing © S. Castel IMA-Tourcoing Détails Catégories d’Évènement: Nord, Tourcoing Autres Lieu Institut du monde arabe-Tourcoing Adresse 9 rue Gabriel Péri, 59200 Tourcoing Ville Tourcoing Departement Nord Lieu Ville Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing latitude longitude 50.725659;3.159103

Institut du monde arabe-Tourcoing Tourcoing Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tourcoing/